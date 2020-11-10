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10 Kasım 2020 Salı 12:59:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 12:59:00

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali koronavirüsü yendi... Uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi

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Gönül Dağı dizisinde Dilek karakteri ile rol alan Gülsim Ali, Kovid-19'u yendiğini duyurdu.

Bir hafta önce koronavirüse yakalanan oyuncu Gülsim Ali, “Testimin sonucu negatif çıktı. 11 gün süren karantinam sona erdi. Maske, mesafe, hijyen kurallarına lütfen dikkat edin” yazarak takipçilerini de uyardı.

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