Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar: Eskişehir'i keşfediyorum
Genç oyuncu Hazal Çağlar, ‘Gönül Dağı' dizisindeki performansıyla göz dolduruyor.
Gönül Dağı dizisinde, Belediye Başkanı Münir beyin kızı Asuman’ı canlandıran Hazal Çağlar, çekimlerin yoğun geçtiğini söyledi. Set dışındaki zamanlarda uzun yürüyüşler yapıp kitap okuduğunu belirten oyuncu “Eskişehir’i keşfetmeye çalışıyorum. Sette adeta bir aile gibi olduk, bol bol sohbet ediyoruz. Fırsat buldukça İstanbul’a gidiyor ve ailemi ziyaret ediyorum” dedi.
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