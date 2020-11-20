Gönül Dağı’nda Ağıtçı Hüseyin’i canlandıran Erdal Cindoruk, rolünden bahsetti. Oyuncu, “Ben bir Anadolu çocuğuyum. Ağıtçılık, düğüncülük gibi adetlerimizi çok iyi bilirim. Özellikle gençlere ve metropollerde yaşayan binlerce kişiye bu değerlerimizi hatırlatmak çok önemli” dedi.