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20 Kasım 2020 Cuma 16:37:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 16:36:00

Gönül Dağı'nın Ağıtçı Hüseyin'i Erdal Cindoruk: Adetlerimizi gençlere hatırlatalım

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Gönül Dağı'nda Ağıtçı Hüseyin'i canlandıran Erdal Cindoruk, keyifli bir işe imza attıklarını söyledi.

Gönül Dağı’nda Ağıtçı Hüseyin’i canlandıran Erdal Cindoruk, rolünden bahsetti. Oyuncu, “Ben bir Anadolu çocuğuyum. Ağıtçılık, düğüncülük gibi adetlerimizi çok iyi bilirim. Özellikle gençlere ve metropollerde yaşayan binlerce kişiye bu değerlerimizi hatırlatmak çok önemli” dedi.

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