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19 Ağustos 2021 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 14:30:00

Gönül Dağı'na yeni transfer

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Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı TRT'nin 'gönül Dağı' dizisine Serkan Kuru dahil oldu.

Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı TRT'nin 'gönül Dağı' dizisine Serkan Kuru dahil oldu. En son 'Savaşçı'da rol alan Kuru, çekimlerini Eskişehir'de sürdüren projede Doktor Kenan karakterine hayat verecek. Yapımın önceki sezonunda yer alan oyuncular Utku Ateş ve Cemre Melis Çınar diziden ayrılmıştı.

Etiketler : Berk Atan Gülsim Ali İlhan gönül Dağı Serkan Kuru
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