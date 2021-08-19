Gönül Dağı'na yeni transfer

Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı TRT'nin 'gönül Dağı' dizisine Serkan Kuru dahil oldu. En son 'Savaşçı'da rol alan Kuru, çekimlerini Eskişehir'de sürdüren projede Doktor Kenan karakterine hayat verecek. Yapımın önceki sezonunda yer alan oyuncular Utku Ateş ve Cemre Melis Çınar diziden ayrılmıştı.