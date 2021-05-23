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23 Mayıs 2021 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 10:00:00

Gönlünü İzmirli Funda'ya kaptırdı

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Mehmet Ali Erbil, İzmirli Funda Aksu ile sürpriz bir birlikteliğe yelken açtı. Erbil, 500 bin takipçili Instagram'ından kız arkadaşıyla olan kolajını profil fotoğrafı yaptı.

Bir süredir kaçış sendromu rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Mehmet Ali Erbil, kötü günleri geride bıraktı. Ünlü şovmen, aradığı aşkı buldu. Erbil'in İzmirli Funda Aksu ile birlikte olduğu iddia edildi. Erbil, Instagram hesabındaki profil fotoğrafına Aksu ile olan kolaj fotoğraflarını koyarak, aşk haberlerini de önceki gün doğruladı. Hafta içi verdiği röportajda 'Kızlara artık DM'den yürüyorum' diyerek açıklama yapan Mehmet Ali Erbil, hakkında çıkan aşk iddiaların ardından, "Kendisi değer verdiğim bir hanımefendi" yorumunda bulundu. Funda Aksu cephesinden açıklama gelmedi.

Etiketler : mehmet ali erbil izmir funda aksu aşk
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