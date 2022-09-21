Göndermeli zirve

Geçtiğimiz nisan ayında evlendiği Mehmet Dinçerler'den ayrılma kararı alan Hadise'nin eski eşine gönderme yaptığı şarkı, müzik listelerinde zirveye oturdu. Hadise'nin 'Sıfır Tolerans' eseri iTunes müzik listesinde ilk sıraya yerleşti. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Hadise, "Yıllar sonra #SıfırTolerans şarkımızı iTunes'ta yeniden bir numarada görmek inanılmaz bir his! Bu şarkı hepimizin!" dedi. Geçtiğimiz günlerde konser veren Hadise, şarkıyı söylediği esnada "Özgürlüğünüzü kısıtlayanlara sıfır tolerans! Hayatınızı yaşayın" ifadelerini kullanmıştı.