Gonca Vuslateri konuşmamakta kararlı

Hakan Altun ile yaşadığı kısa birliktelik sonrası görüntülenen oyuncu Gonca Vuslateri, ayrılık soruları karşısında ‘’Konuşmayacağım. Köpek çıkarmam lazım’’ diyerek sorulardan kaçmaya çalıştı. Oyuncunun, yasağa rağmen mekanda saatlerce oturması ise dikkatlerden kaçmadı.