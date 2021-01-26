26 Ocak 2021 Salı 11:29:00 - Güncelleme:26 Ocak 2021 Salı 11:29:00
Gonca Vuslateri konuşmamakta kararlı
'Atları seviyorum çünkü onlar da magazin sevmiyor' sözleri nedeniyle çok sayıda eleştiri alan Gonca Vuslateri, köpeğini gezdirmek için çıktığı Cihangir'de görüntülendi.
Hakan Altun ile yaşadığı kısa birliktelik sonrası görüntülenen oyuncu Gonca Vuslateri, ayrılık soruları karşısında ‘’Konuşmayacağım. Köpek çıkarmam lazım’’ diyerek sorulardan kaçmaya çalıştı. Oyuncunun, yasağa rağmen mekanda saatlerce oturması ise dikkatlerden kaçmadı.