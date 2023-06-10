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10 Haziran 2023 Cumartesi 09:09:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 09:09:00

Gomis'i çok seviyorum

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Aleyna Tilki önceki gece Kuruçeşme Boaz'da görüntülendi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki önceki gece Kuruçeşme Boaz'da görüntülendi. Arkadaşlarıyla buluşan Tilki'nin keyfi yerindeydi. Genç popçu, çıkışta habercilerle ayaküstü sohbet etti. Galatasaray'ın 23. Şampiyonluk kutlamasında Bafetimbi Gomis ile sahneye çıkan Tilki, "Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Galibiyet ve şampiyonluk da yakışıyor. Gomis'in de son maçıydı sanırım. Güzel bir buluşma da oldu. Güzel anıları yad ettik. Çok pozitif bir insan. Kendisini çok seviyorum" dedi.

Etiketler : aleyna tilki bafetimbi gomis galatasaray
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