Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Gökhan Türkmen, 'Selami Şahin Şarkıları 2' albümünde 'Alışmak Sevmekten Zor'u yeniden yorumladı.
Gökhan Türkmen, Selami Şahin'e saygı niteliğinde hazırlanan 'Selami Şahin Şarkıları 2' albümünde 'Alışmak Sevmekten Zor'u yeniden yorumladı. Sözü ve müziği Selami Şahin'e ait olan şarkının klibi İstanbul'da çekildi. Albümün müzik direktörlüğünü Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin üstlendi. Türkmen'in teklisi dijital müzik platformu listelerinde yerini aldı.