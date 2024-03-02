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02 Mart 2024 Cumartesi 07:40:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 07:40:00

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

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Gökhan Türkmen, 'Selami Şahin Şarkıları 2' albümünde 'Alışmak Sevmekten Zor'u yeniden yorumladı.

Gökhan Türkmen, Selami Şahin'e saygı niteliğinde hazırlanan 'Selami Şahin Şarkıları 2' albümünde 'Alışmak Sevmekten Zor'u yeniden yorumladı. Sözü ve müziği Selami Şahin'e ait olan şarkının klibi İstanbul'da çekildi. Albümün müzik direktörlüğünü Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin üstlendi. Türkmen'in teklisi dijital müzik platformu listelerinde yerini aldı.

Etiketler : selami şahin gökhan türkmen şarkı
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