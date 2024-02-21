Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti

ABD'deki yaşantısını sonlandırarak yurda dönen şarkıcı Gökhan Özen yeni teklisi 'Sağım Solum Aşk'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü, bestesi ve düzenlemesi sanatçıya ait teklinin klibi Los Angeles'ta Özen tarafından 15 saatte 20 kişilik bir ekiple tamamlandı. Teklisi hakkında Özen "Yurduma dönüşümün ardından başlayan Türkiye turnemiz devam ederken yeni şarkımı da sevenlerimle paylaşıyorum. Bununla da kalmayıp yeni şarkılarımı da hızla paylaşacağım" dedi.