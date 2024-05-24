İlk kez Harbiye sahnesinde

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24 Mayıs 2024 Cuma 21:45:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2024 Cuma 21:45:00

Gökhan Özen kariyerinde ilk kez Harbiye sahnesinde

Kaynak: AA

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Yıllar sonra müzik piyasasına geri dönen Gökhan Özen, kariyerindeki ilk Harbiye konserini verdi.

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda ilk kez hayranlarıyla buluştu. "Sağım Solum Aşk" adlı yeni şarkısı ile müzik listelerinde başarı elde eden ünlü isim, konsere iki ayda hazırlandığını söyledi.

Kariyerinin başlarında, henüz 21 yaşındayken Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser vermesi teklifi aldığını aktaran Özen, kazancının hepsini organizasyon şirketinin istemesi dolayısıyla teklifi kabul etmediğini belirterek, ilk kez Harbiye'de hayranlarının karşısına çıkmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Gökhan Özen neredeyse tüm biletleri tükenen konserde, eski ve yeni sevilen şarkılarını seslendirdi.

Etiketler : gökhan özen gökhan özen konser magazin
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