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15 Eylül 2021 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 14:31:00

Gökhan Alkan'dan Nesrin Cavadzade'den ayrılık iddialarına Nesimi'yle cevap

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Geçtiğimiz aylarda aile arasında nişanlanan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çiftinin ayrıldıkları söylendi.

İddialara göre evlilik hazırlıkları yapan ikilinin 'Kalp Yarası' dizisinin çekimleri nedeniyle Antakya'da olan Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade, nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı şiddetli bir kavga yaşadıkları ve nişanı atarak ayrılık kararı aldı. Gökhan Alkan, çıkan haberlere sosyal medya hesabından paylaşımla cevap verdi. Oyuncu, Nesimi'den alıntı yaparak gönderisinde, "Nesimi'ye sormuşlar "Yârin inen hoş musun?" Hoş oluyum, olmuyayım, o yâr benim, kime ne!" sözlerini paylaştı.

Etiketler : nesrin cavadzade gökhan alkan kalp yarası dizi magazin
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