Ayrılık iddialarına Nesimi'yle cevap

İddialara göre evlilik hazırlıkları yapan ikilinin 'Kalp Yarası' dizisinin çekimleri nedeniyle Antakya'da olan Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade, nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı şiddetli bir kavga yaşadıkları ve nişanı atarak ayrılık kararı aldı. Gökhan Alkan, çıkan haberlere sosyal medya hesabından paylaşımla cevap verdi. Oyuncu, Nesimi'den alıntı yaparak gönderisinde, "Nesimi'ye sormuşlar "Yârin inen hoş musun?" Hoş oluyum, olmuyayım, o yâr benim, kime ne!" sözlerini paylaştı.