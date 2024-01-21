Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

TRT'de yayınlanacak olan 'Kül Masalı' dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan oyuncu Gökhan Alkan İspanya'da ödül aldı. Oyuncu, İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Granada kentine bağlı Torvizcon köyünde düzenlenen 'Altın Üzüm Bağı Ödülleri' kapsamında başarılarından dolayı gururlu bir akşam yaşadı.

Ödülünü annesi ve kız kardeşine ithaf eden oyuncu, "Burada olduğumdan dolayı çok mutluyum. Bu ödülü bana layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim ve annem ve kız kardeşim adına almak istiyorum... Çünkü bugün onların doğum günü" dedi.