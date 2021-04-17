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17 Nisan 2021 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:17 Nisan 2021 Cumartesi 14:00:00

Gökçe Kırgız, davalık şarkıyı yeniden okudu

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Yaklaşık 14 yıl önce, seslendirdiği "Kalbime Gömerim O Zaman" şarkısıyla dinlenme rekorları kıran Gökçe Kırgız, parçayı yeniden seslendirdi.

Yaklaşık 14 yıl önce, seslendirdiği "Kalbime Gömerim O Zaman" şarkısıyla dinlenme rekorları kıran Gökçe Kırgız, parçayı yeniden seslendirdi. Yaşanılan hukuki süreçten dolayı "Kalbime Gömerim O Zaman" şarkısının sözleri kullanılamadığı için bestesinin üzerine yeniden kendisi sözler yazdı. Kırgız, kendi ismini ve şarkısını izinsiz şekilde kullanıp, çıktığı programlarda ve yayınlarda şarkının asıl sahibinin kendisinin olduğunu iddia ettiği Merve Doğan hakkında 252 bin liralık tazminat talebinde bulunmuştu.

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