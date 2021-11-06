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06 Kasım 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:06 Kasım 2021 Cumartesi 16:30:00

Gökçe Bahadır'dan 'Kulüp' dizisi açıklaması: Senaryo geldiğinde tereddüt ettim

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Barış Arduç ile birlikte rol aldığı dizide gece kulübünde çalışan bir mahkumu canlandıran Gökçe Bahadır, "Senaryo ilk geldiğinde 'nasıl oynarım' diye çok düşünmüştüm ama rolün içine girdikçe her şey çok daha kolay oldu" dedi.

Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci'nin oynadığı 'Kulüp' dizisinin galası gerçekleşti. Netflix'te yayınlanacak olan dizinin gecesinde tüm oyuncu kadrosu hazır bulundu. 1950 yıllara dayanan filmin hikayesi bir anne ve kızın mücadelesine dayanıyor. Galada yaptığı konuşmada heyecanlı olduğunu söyleyen Gökçe Bahadır, ''Senaryo ilk geldiğinde 'nasıl oynarım' diye çok düşünmüştüm ama rolün içine girdikçe her şey daha kolay oldu. Çok çalıştık, hem işimden hem de oynadığım karakterden çok fazla şey öğrendim'' dedi. Barış Arduç ise, yapımda yer aldığı için kendini çok şanslı gördüğünü ifade ederek, ''Ülkem adına güzel bir iş yaptık. Onun için gururluyuz'' açıklamasını yaptı. Geceye Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti katıldı. Doğulu, diziye şarkı yazdığını söyledi. Şarkıcı, "İnşallah harika bir sezon olur dizide duygusal olarak ayrı bir bağımız oldu" dedi.

Etiketler : barış arduç gökçe bahadır salih bademci kulüp magazin haberleri
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