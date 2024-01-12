Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

Türkiye'de rock müziğin önde gelen gruplarından Peyk'in ilk müzikali olan ve gerçek bir hikayeden uyarlanan 'Hamiyet' oyununun galasında sanat dünyası bir araya geldi. Oyunu izlemeye gelen oyuncu Gökçe Bahadır, estetiğe karşı olmadığını söyledi. Ufak operasyonları olduğunu belirten oyuncu, "Herkes aynada kendine baktığında kendini güzel görmek ister. Mutlaka ufak tefek şeyler bende de var. Ben de 'Hiçbir şey yok' diyemem. Sonuçta her daim iyi, bakımlı ve güzel gözükmek isterim" dedi.