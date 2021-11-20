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20 Kasım 2021 Cumartesi 20:30:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 20:30:00

Göğe bakarak geldi kızımız

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Geçtiğimiz günlerde kızı Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, hamilelik sürecini anlattı.

Zor bir doğum gerçekleştirdiğini söyleyen oyuncu, "Dünyaya geliş hikayesi ilk günden son ana kadar nev-i şahsına münhasır oldu Leyla'nın. Hastanede geçirilen sancılı 11 saatten sonra kucağıma bile almama engel olan ve boynuna yerleşen kısacık kordonuyla dünyaya geldi Leyla. Saatlerce her şey hazır olmasına rağmen dünyaya gelememesinin sebebi bir de kısa kordonun yanı sıra oksiput posterior gelişmiş meğer. Yani göğe bakarak geldi güzel kızımız" dedi.

Etiketler : Bergüzar Korel leyla doğum
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