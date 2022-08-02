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Göçer: İlhan İrem'le aralıksız ilgilendik
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02 Ağustos 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 17:00:00

Göçer: İlhan İrem'le aralıksız ilgilendik

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Türk pop müziğinin duayen ismi İlhan İrem, geçtiğimiz hafta yaşamını yitirmişti.

Türk pop müziğinin duayen ismi İlhan İrem, geçtiğimiz hafta yaşamını yitirmişti. MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) Başkanı Ferhat Göçer, İrem'in ölümünün ardından 'Hastalığı sırasında kendisiyle ilgilenilmediği' iddialarını reddetti. Göçer, vasiyeti üzerine AKM'de tören düzenlenen İrem'le ilgili konuştu. Göçer, İrem'in organ nakli beklediği iddialarıyla ilgili de şunları söyledi: "Yıllar önce akciğer (KOAH ve sonrası gelişen akciğer fibrozis, kalp vetmezliği ve takriben böbrek yetmezliği) sorunları ile başlayıp sonrasında çoklu organ yetmezliğine dönüşen süreçte tedavisi, gerekli fiziki kondisyona sahip olamaması sebebi ile organ nakli yapılamamış."

Etiketler : İlhan İrem' Türk pop müziği MSG
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