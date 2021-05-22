Gizli ‘Yarım'

İlk single çalışması 'Nimet'le 160 milyon dinlenmeye ulaşan Didomido, yeni projesi 'Yarım'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Kariyerinin başından beri kendine has imajıyla yüzünün yarısını gizleyen Didomido şarkının klibinde de geleneği bozmadı. Şarkıcı, çekimlerde 3 farklı yarım maske kullandı.

