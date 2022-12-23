'Gizli Saklı' başladı fikir ayrılığı bitirdi

Ünlü camiasından gelen ayrılık haberlerine bir yenisi daha eklendi. Ekranlara veda eden 'Gizli Saklı' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncular Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı, ayrılık kararı aldı. İkilinin fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini sonlandırdıkları iddia edildi.



'YENİ HAYAT' KARARI

Son dönemde peş peşe iş teklifleri alan ancak kabul etmeyen Halit Özgür Sarı'nın ayrılığın ardından yeni bir sayfa açtığı öğrenildi. Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı, geçtiğimiz aylarda baş başa çıktıkları Belgrad tatilinde sosyal medyadan yayınları fotoğraflarla aşk yaşadıklarını gözler önüne sermişti.