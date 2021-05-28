Gizli nikahtan ilk kareler!

15 Mayıs'ta Grande'nin California Montecito'daki malikanesinde dünya evine giren ünlü şarkıcı Ariana Grande ile Dalton Gomez'in mutlu gününden kareler ortaya çıktı. Ariana Grande, resmi Instagram hesabından iki hafta önce gerçekleşen düğünden fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Aile arasında yapılan ve 20 kişinin katıldığı sade bir törenle evlenen çifte tebrik mesajı yağdı.





