  • BIST
    1418.38
  • Dolar
    8,5754
  • Euro
    10,4495
  • Altın
    522,0670
İstanbul
16 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
27 yıllık hayal gerçek oldu: Taksim Camii ibadete açıldı
Başkan Erdoğan'dan "Taksim Camii" paylaşımı: Hayırlı Cumalar
Esra Elönü ile Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu İbrahim Kalın
Gizli nikahtan ilk kareler!
Eski aşka ‘Küçük insan' göndermesi
'Adım adım geliyoruz'
Yarım asırlık rüya gerçek oluyor
Annem kanseri yendi
Fazıl Say, detoks kampında
Fenomenlerle rekor geliyor!
İnsanların beynini temizliyorum
İlk yolcuları ünlü
Kaan'ın modası hep aynı
Türk SİHA'larına talip olan ülkeleri yazdılar
Atak'a müthiş özellik
Hazırlıklar başladı! Biden'dan kritik PKK/YPG hamlesi
Resmen duyurdular: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanarak hazırladık
Darbenin siyasi tahrikçileri hala duruyor
Tevfik Göksu'dan İBB yönetimine tepki... "Kaynakları ne yaptınız?"
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Glütensiz diyet zayıflatmaz sağlık kazandırır
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 28 Mayıs
Odaklanma sorununa çare tüyolar
EVDE GEÇİRİLEN ZAMANLA BİRLİKTE ALERJİLER ARTIYOR
28 Mayıs 2021 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2021 Cuma 14:00:00

Gizli nikahtan ilk kareler!

ABONE OL

15 Mayıs'ta Grande'nin California Montecito'daki malikanesinde dünya evine giren ünlü şarkıcı Ariana Grande ile Dalton Gomez'in mutlu gününden kareler ortaya çıktı.

15 Mayıs'ta Grande'nin California Montecito'daki malikanesinde dünya evine giren ünlü şarkıcı Ariana Grande ile Dalton Gomez'in mutlu gününden kareler ortaya çıktı. Ariana Grande, resmi Instagram hesabından iki hafta önce gerçekleşen düğünden fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Aile arasında yapılan ve 20 kişinin katıldığı sade bir törenle evlenen çifte tebrik mesajı yağdı.


Etiketler : Ariana Grande Dalton Gomez evlilik nikah
6 bölüm ‘Maraşlı'da

6 bölüm ‘Maraşlı'da
Mankenlik için 10 bin adım

Mankenlik için 10 bin adım
7 ayrı Zeynep

7 ayrı Zeynep
30 YILLIK ŞARKILARA YENİ YORUM

30 YILLIK ŞARKILARA YENİ YORUM
Serdar cover'ı

Serdar cover'ı
Kendi yaşadıklarımı düşünerek ağlıyorum

Kendi yaşadıklarımı düşünerek ağlıyorum
Haziranda reyting yarışı başlıyor

Haziranda reyting yarışı başlıyor
Aşk bahane görüntü sohbet şahane

Aşk bahane görüntü sohbet şahane
İkinci sezon start aldı

İkinci sezon start aldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER