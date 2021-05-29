Gizli çekime tepki

Erkek arkadaşı Oğuzhan Koç ile birlikte tatil yapan Demet Özdemir kendisini görüntüleyenlere isyan etti. Tekne tatillerinin ardından otelde görüntülenen ikilinin karelerine sosyal medyada yorum yağmıştı. Özdemir, gelen eleştiriler sonrası sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından tepki gösteren oyuncu, "Otelde kaldığımıza ne güzel inandırdınız. Karşı dağdan evimizi garip garip açılardan gizli gizli çekeceğinize çaya gelseydiniz keşke" notunu düştü.

