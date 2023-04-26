Gizli aşk ortaya çıktı

Birce Akalay ile evliliği ve boşanmasıyla uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Sarp Levendoğlu'nun yeni aşkı ortaya çıktı. En son 'Gecenin Ucunda' adlı dizi için oyuncu bir süredir şarkıcı Deniz Sipahi'yle beraberlik yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Anadolu Yakası'nda el ele dolaştıkları söylenen çift, aşkını Instagram'dan ilan etti. Şarkıcı kaykay yaptığı anlarda sevgilisini etiketledi. Böylelikle ikilinin aşk yaşadıkları ortaya çıktı. Levendoğlu kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak ile geçtiğimiz sene ayrılmıştı. Şarkıcı ise geçmişte 'Seksenler' dizisinin komiseri Onur Dilber ile yaşadığı ilişki ile de gündem olmuştu.