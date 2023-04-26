VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Buray şarkıcı olma yolculuğunu bakın nasıl anlattı
Gizli aşk ortaya çıktı
'Karanlık' Gece'den aydınlığa
Çocuklara yardım eli
Demet Akalın: 10 gün önce kavga ettik
Boz'u yıkan ölüm haberi
26 Nisan 2023 Çarşamba 15:16:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 15:16:00

Gizli aşk ortaya çıktı

ABONE OL

Sarp Levendoğlu'nun yeni aşkı ortaya çıktı.

Birce Akalay ile evliliği ve boşanmasıyla uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Sarp Levendoğlu'nun yeni aşkı ortaya çıktı. En son 'Gecenin Ucunda' adlı dizi için oyuncu bir süredir şarkıcı Deniz Sipahi'yle beraberlik yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Anadolu Yakası'nda el ele dolaştıkları söylenen çift, aşkını Instagram'dan ilan etti. Şarkıcı kaykay yaptığı anlarda sevgilisini etiketledi. Böylelikle ikilinin aşk yaşadıkları ortaya çıktı. Levendoğlu kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak ile geçtiğimiz sene ayrılmıştı. Şarkıcı ise geçmişte 'Seksenler' dizisinin komiseri Onur Dilber ile yaşadığı ilişki ile de gündem olmuştu.

Etiketler : birce akalay sarp levendoğlu şarkıcı deniz sipahi aşk
Akif için geri sayım

Akif için geri sayım
Çadır kentin çocuklarına moral konseri

Çadır kentin çocuklarına moral konseri
Afet bölgelerini gezecek

Afet bölgelerini gezecek
Bodrum'da kampa girdiler

Bodrum'da kampa girdiler
"Kızım darp edildi"

"Kızım darp edildi"
Telefonunu elinden düşürmedi

Telefonunu elinden düşürmedi
‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı

‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı
‘Al Sancak' beğenisi

‘Al Sancak' beğenisi
10 yıl sonra çıktığı sahnede yere düştü

10 yıl sonra çıktığı sahnede yere düştü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX