Gizemli sevgilisi ortaya çıktı

Meryem Uzerli'nin gözlerden uzak tuttuğu erkek arkadaşının fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı. Uzerli, kendisinin yönettiği fotoğraf üzerine açılan Instagram hesabında kızı Lily Koi'nin babasını iukul traşı edilirken çekilen karesini yayımladı. Uzerli, sevgilisinin ifşa olmasının ardından fotoğrafı sildi ve hesabı kapattı.



Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Meryem Uzerli, kızı Lara'nın 7. yaş gününü kutladı. Uzerli, evde aile içinde gerçekleştirilen konsept partide kızı için oyun karakteri Süper Mario oldu.