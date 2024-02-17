Gizemli kutlama!

Fenerbahçeli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Gizem Örge, cilt bakım markası Celenes by Sweden'in yüzü oldu. Gizem Örge ve markanın iş birliği önceki gün Boop Kuruçeşme'de özel bir parti yapıldı. Etkinliğe Melissa Vargas, Meryem Boz, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Arina Fedorovtseva ve Mehmet Yılmaz Ak'ın da aralarında bulunduğu spor ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. Örge, "Bu mutlu günümü de en değer verdiğim kişilerle, böyle özel bir gecede bir arada kutladığım için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.