Agresif tavırlarıyla dikkat çekti

Model ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde Bomonti'de gizemli bir erkekle objektiflere yansımıştı. Görüntülendiği fark eden Şıkel, bir anda paniklemiş arabasına binerek uzaklaşmıştı. Önceki akşam objektiflere yansıyan Şıkel, habercilerin gizemli arkadaşıyla ilgili soruları karşısında agresif tavırlar gösterdi. Sunucu, bir röportajında, ''Biriyle el ele çıkmak için çok büyük bir aşk yaşamam lazım" demişti.