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13 Kasım 2021 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 14:00:00

Gizemli bir erkekle objektiflere yansımıştı... Çağla Şıkel agresif tavırlarıyla dikkat çekti

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Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde gizemli bir erkekle objektiflere yansımıştı.

Model ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde Bomonti'de gizemli bir erkekle objektiflere yansımıştı. Görüntülendiği fark eden Şıkel, bir anda paniklemiş arabasına binerek uzaklaşmıştı. Önceki akşam objektiflere yansıyan Şıkel, habercilerin gizemli arkadaşıyla ilgili soruları karşısında agresif tavırlar gösterdi. Sunucu, bir röportajında, ''Biriyle el ele çıkmak için çok büyük bir aşk yaşamam lazım" demişti.

Etiketler : cağla şıkel sunucu model magazin haberleri
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