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29 Mart 2024 Cuma 07:18:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 07:18:00

Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem

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Gizem Tuncer, hayatına girecek erkeğin ekonomik durumunun kendisine denk olması gerektiğini söyledi. Gizem Tuncer, "Herkes kendine sahip çıksın. Ben hesabımı da kimseye ödetmem. Bütün hesapları ben öderim. Cebimde param yoksa o yemeğe zaten gelmem." dedi.

Mahmut Tuncer'in kendisi gibi müzisyen olan kızı Gizem Tuncer, hayatına girecek erkeğin ekonomik durumunun kendisine denk olması gerektiğini söyledi. Şarkıcı, "Eve su, kira, aidat geliyor ben bunları tek ödemek istemem. Hayatımdaki insanla bu parayı bölüşebiliyor olmam lazım. Herkes kendine sahip çıksın. Ben hesabımı da kimseye ödetmem. Bütün hesapları ben öderim. Cebimde param yoksa o yemeğe zaten gelmem" dedi.

Etiketler : mahmut tuncer gizem tuncer şarkıcı
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