VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Muhalefetin bir yalanı daha çürütüldü
AB, stratejik hedefleri doğrultusunda Türkiye ile daha yakın iş birliğini öngörüyor
Adalet Bakanı Gül, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü
Hediyeler otizmli çocukların eğitimine
Fırat şefe veda etti
WhatsApp 'son görülme' özelliğini değiştiriyor
Demet Akalın 'Filenin sultanları'na kutlama istedi
Elektrik çalışanlarına eğitim! 12 metrelik direklerin üstünde voleybolla özgüven kazanıyorlar
Sular çekildi, antik kent ortaya çıktı
2 gündür denize açılamıyorlar! Balıkçılara poyraz izin vermiyor
Pamukova'da ralli heyecanı!
Engelli çocuklar buz pateni öğreniyor
"Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü ağustos sonu itibarıyla 10 bin megavatı aştı"
Rekabet Kurumu, Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ'den alınan taahhütleri duyurdu
"Türkiye ile kara ve demir yolu ulaşımını istişareye hazırız"
"Tahminimce bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir"
'Kitabın Atatürk sayfasını yırtın' genelgesini kınadı
"Artık eylül ayının teknolojiyle anılmasını istiyoruz"
Manisa'da orman yangını
"Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK mensubu 2 kişi yakalandı"
Meteorolojiden Marmara, Ege, Karadeniz kıyıları için sağanak uyarısı
Rusya Acil Durumlar Bakanı tatbikatta hayatını kaybetti
Hayalperest Merve
Düşman çatlattılar
08 Eylül 2021 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 18:00:00

Gizem Karaca'dan anlamlı hareket! Hediyeler otizmli çocukların eğitimine

ABONE OL

'Alp Arslan' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Gizem Karaca'dan anlamlı hareket! 29 yaşına basan oyuncu, doğum günü kutlaması yerine Tohum Otizm Vakfı'na bağış yapılmasını istedi.

Karaca, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan altına, "Bana her sene 'Sana ne alalım ne hediye istersin' diye soranlara buyrun cevabım geçen sene başka güzel bir amaç için bağış toplamıştık gayette güzel rakamlara çıkmıştık. Şimdi bu sene sıra otizmli çocuklarımızın eğitimi şimdiden hediyem için teşekkür ederim" notun yazdı.

Etiketler : alp arslan dizisi gizem karaca doğum günü otizmli çocuklar magazin
Oğluna hediye aldı

Oğluna hediye aldı
Tiyatroseverler buluştu

Tiyatroseverler buluştu
Yeni sevgili sosyal medyacı

Yeni sevgili sosyal medyacı
Davetlilerden PCR testi istediler

Davetlilerden PCR testi istediler
Muhteşem buluşma

Muhteşem buluşma
12 yıllık gizem çözüldü

12 yıllık gizem çözüldü
Günü kurtaran müzik yapılıyor

Günü kurtaran müzik yapılıyor
Pjanic, Sezer'in filminde

Pjanic, Sezer'in filminde
Kuruçeşme'de rap gecesi

Kuruçeşme'de rap gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER