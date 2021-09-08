Hediyeler otizmli çocukların eğitimine

Karaca, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan altına, "Bana her sene 'Sana ne alalım ne hediye istersin' diye soranlara buyrun cevabım geçen sene başka güzel bir amaç için bağış toplamıştık gayette güzel rakamlara çıkmıştık. Şimdi bu sene sıra otizmli çocuklarımızın eğitimi şimdiden hediyem için teşekkür ederim" notun yazdı.