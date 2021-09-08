08 Eylül 2021 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 18:00:00
Gizem Karaca'dan anlamlı hareket! Hediyeler otizmli çocukların eğitimine
'Alp Arslan' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Gizem Karaca'dan anlamlı hareket! 29 yaşına basan oyuncu, doğum günü kutlaması yerine Tohum Otizm Vakfı'na bağış yapılmasını istedi.
Karaca, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan altına, "Bana her sene 'Sana ne alalım ne hediye istersin' diye soranlara buyrun cevabım geçen sene başka güzel bir amaç için bağış toplamıştık gayette güzel rakamlara çıkmıştık. Şimdi bu sene sıra otizmli çocuklarımızın eğitimi şimdiden hediyem için teşekkür ederim" notun yazdı.