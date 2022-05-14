Giyim konusunda kimseyi dinlemiyor

Son olarak Serenay Sarıkaya'yla başrolünü paylaştığı 'Şahmeran' dizisinde yer alan oyuncu Burak Deniz önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Salaş giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Deniz, ilişkilerine bir şans daha verdiği model sevgilisinin kıyafetlerine karıştığını söyledi. Oyuncu, "Didem ara sıra tavsiye veriyor giyim konusunda ama ben genellikle canımın istediğini giyiyorum" dedi





