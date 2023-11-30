Gişede 3 milyonu geçeriz

Kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit ve İrem Sak gibi isimlerin yer aldığı 'Ölümlü Dünya 2' filminin galası önceki akşam gerçekleşti. Yapımcılığını Timur Savcı ile Cemal Okan'ın üstlendiği filmin oyuncuları kırmızı halıda habercilerin karşısına çıktı. Galaya sevglisi Ayşe Kırca ile katılan Demirkol filmden beklediği gişe beklentisini de şöyle açıkladı: "En az üç milyon gişesi var bunun. 6 hafta boyunca şimdi bunu izleyin."