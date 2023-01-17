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17 Ocak 2023 Salı 14:00:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 14:00:00

Gezmeye başlayacak

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Buray dünya tatiline kaldığı yerden devam edecek.

Şarkıcı Buray dünya tatiline kaldığı yerden devam edecek. Şarkıcı, 'Ne Gezdin Be Buray' adlı programıyla çıktığı tatillerde kayda aldığı anları kendi Youtube kanalında yayınlıyor. Buray, maceraları ve birbirinden özgün tatil serüvenlerinin ikinci sezonuyla da yine adından söz ettirecek. Buray, rotasına dahil ettiği yerlerdeki sıcacık insan manzaralarının yanı sıra ve sıra dışı deneyimlerini de kendine has samimi üslubuyla hayranları ile paylaşacak.

Etiketler : şarkıcı buray gezme
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