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22 Şubat 2023 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 12:00:00

Gezen Sinema afet bölgesinde

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği'nce oluşturulan "Gezen Sinema", ilk durağı Malatya'da çadır kentte kalan çocuklara kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği'nce oluşturulan "Gezen Sinema", ilk durağı Malatya'da çadır kentte kalan çocuklara kapılarını açtı. Dernek Başkanı Erol Gözen, "Bu yıl sonuna kadar bütün deprem bölgelerinde çocuklarımıza ulaşmaya çalışacağız. Onları güvende hissettirmeye, mutlu etmeye çalışacağız" dedi. Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan çadır kentteki ilk etkinlikte, film gösterimi öncesinde zeybek ve erik dalı oynayan depremzede çocuklar, TIR'ın içinde şarkılar söyledi. Daha sonra gösterilen filmi izleyen çocuklara, patlamış mısır ikram edildi, çeşitli hediyeler verildi.

Etiketler : Gezen Sinema afet bölgesinde Sanat İçin Yola Çık Derneği Kültür ve Turizm Bakanlığı

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