Geri sayım

Ayşe Kulin'in 'Adı Aylin' romanından uyarlanan tiyatro oyunu seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Tuba Ünsal, Aylin Aslım ve Özgürcan Çevik'in rol aldığı oyun, 21 Şubat'ta prömiyer yapacak. Ünsal'ın iki yıldır üzerinde çalıştığı oyun için 4 milyon lira harcadığı ortaya çıkmış ve bir açıklamasında, "Adı Aylin, 'Off Broadway' tarzında Türkiye'de ilk kez sahnelenecek özel bir şov olacak" demişti.