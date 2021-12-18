18 Aralık 2021 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 12:00:00
'Geri dönüşüm' ameliyatı oldu
Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping sendromu'na yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, ameliyat oldu.
Şarkıcının sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, operasyonun iyi geçtiğini söyledi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tohma, "Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti" notunu düştü. 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.