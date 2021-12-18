VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kadın programları sinemada
Yeniden ekranlara dönüyor
Eski sevgiliyle düet
Detaylar belli oldu! Emekliye zam müjdesi
Romina-İskender iş birliği
10. yıl kutlaması
Oscar yolcusu
Sınırda sevindiren gelişme! Milyarlarca dolar kasaya akacak...
TOGG'un yeni logosu belli oldu
Aileye girdi
Listeye bir çizik daha! Kırmızı bültenle aranan terörist öldürüldü
Başkan Erdoğan'dan Afrika zirvesinde önemli mesajlar
'Geri dönüşüm' ameliyatı oldu
'Dayı' zirvede
Hayallerimizi gerçekleştirdik
Vefalı evlat
ABD artık süper güç değil! Dikkat çeken anket!
Emeklilere zam konusunda iki seçenekli çalışma!
Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı
SSB Başkanı İsmail Demir canlı yayında açıkladı...
Ege Denizi'nde şiddetli deprem
"PKK çocuk katili, nasıl görüştün?"
Kronik ağrılara çözüm: Tahin ve su
18 Aralık 2021 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 12:00:00

'Geri dönüşüm' ameliyatı oldu

ABONE OL

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping sendromu'na yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, ameliyat oldu.

Şarkıcının sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, operasyonun iyi geçtiğini söyledi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tohma, "Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti" notunu düştü. 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.

Etiketler : seren serengil mide ameliyatı sağlık durumu ameliyat
Kendisiyle rakip

Kendisiyle rakip
Bu kez tiyatro sahnesinde

Bu kez tiyatro sahnesinde
Yoldaş olmak en güzel hediye

Yoldaş olmak en güzel hediye
Emrah, uğur getirecek

Emrah, uğur getirecek
Yeni güzel Ankara'dan

Yeni güzel Ankara'dan
Dizisi bitti ama sete ara vermedi

Dizisi bitti ama sete ara vermedi
Kıyafetlerini gençlere hediye ediyor

Kıyafetlerini gençlere hediye ediyor
2022'de albüm geliyor

2022'de albüm geliyor
Öğrencilerin krema seferberliği

Öğrencilerin krema seferberliği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER