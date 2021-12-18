'Geri dönüşüm' ameliyatı oldu

Şarkıcının sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, operasyonun iyi geçtiğini söyledi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tohma, "Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti" notunu düştü. 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.