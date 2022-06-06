Gerçek hikâyenin yeni kahramanları

Arzu Yanardağ ve Erkan Bektaş, 'Hükümet Bey' filminde partner oldu. Çekimleri Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'nde yapılacak olan komedi filminde Hükümet Bey'i Erkan Bektaş, Fadile'yi ise Arzu Yanardağ canlandıracak. Yapımcılığını Emircan yapım adına Barbaros Özyurt'un yaptığı senaryosunu ve yönetmenliğini Fatih Yıldırım'ın yapacağı film, Hatay'da 20 yıl önce yaşanmış gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanıyor. Yanardağ filmde ünlü bir film yıldızını canlandıracak.