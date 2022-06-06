VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
AKINCI'ya mükemmel özellik!
Çevre Ve Çocuk Akademisi Açıldı
Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor
Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gelecek nesillere çok daha yeşil bir dünya bırakmak zorundayız
Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesinin açılışına sayılı günler kaldı
Hac ibadeti için Türkiye'den ilk kafile yarın yola çıkacak
Putin: Batılı ülkelerin hataları küresel enflasyon dalgasına yol açtı
Rusya: Ukrayna'ya ait 190 uçak, 129 helikopter, 3 bin 424 tank ve zırhlı yok edildi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Çiftçilerin dron ile çeltik ekim mesaisi başladı
Ağır sanayiyle mahalleden şehre dönüşen kent: Karabük
Tüketicilerin akredite edilmemiş 'helal' ibareli ürünlerle yanıltılması önlenecek
Toprak kortların kralı Nadal başarıya doymuyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bıraktık"
Almanların "B" planı Türkiye oldu!
Türkiye-Avusturya ilişkilerinde yeni dönem
Türkiye ve Mısır arasında ortak mesele!
İsveç'te "YPG/PKK" krizi
1170 numaralı mezardaki korkunç sır ortaya çıktı
Leopard-1 tankı ve Marder krizi!
"MİT Tırları belgelerini Enis Berberoğlu'na yayınlasın diye Kılıçdaroğlu verdi"
06 Haziran 2022 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2022 Pazartesi 13:30:00

Gerçek hikâyenin yeni kahramanları

ABONE OL

Arzu Yanardağ ve Erkan Bektaş, 'Hükümet Bey' filminde partner oldu.

Arzu Yanardağ ve Erkan Bektaş, 'Hükümet Bey' filminde partner oldu. Çekimleri Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'nde yapılacak olan komedi filminde Hükümet Bey'i Erkan Bektaş, Fadile'yi ise Arzu Yanardağ canlandıracak. Yapımcılığını Emircan yapım adına Barbaros Özyurt'un yaptığı senaryosunu ve yönetmenliğini Fatih Yıldırım'ın yapacağı film, Hatay'da 20 yıl önce yaşanmış gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanıyor. Yanardağ filmde ünlü bir film yıldızını canlandıracak.

Etiketler : Gerçek hikâyenin yeni kahramanları Arzu Yanardağ Erkan Bektaş
Hiç diyet yapmadım

Hiç diyet yapmadım
Türkiye'ye geliyor

Türkiye'ye geliyor
Yeniden aynı projedeler

Yeniden aynı projedeler
‘Terzi' şekilleniyor

‘Terzi' şekilleniyor
100'ler kulübüne girdi

100'ler kulübüne girdi
Çocuk için maske

Çocuk için maske
Annem son kemoterapisini alıyor!

Annem son kemoterapisini alıyor!
İnsanın içi umut doluyor

İnsanın içi umut doluyor
Kaprisli bir insan değilim

Kaprisli bir insan değilim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX