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15 Eylül 2022 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 13:30:00

Gerçek hayatta gözyaşı dökemem

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Ufuk Bayraktar, 'Benim Babam Bir Kahraman' adlı sinema filminde rol alıyor.

Ufuk Bayraktar, 'Benim Babam Bir Kahraman' adlı sinema filminde rol alıyor. Çekimleri devam eden yapımda hasta oğluna moral vermek için süper kahraman kılığına giren bir çöpçüyü canlandıran Bayraktar, yürek dağlayan sahnelerden çok etkilendiğini söyledi. Bir tek kamera önünde ağlayabildiğini belirten Bayraktar, ''Hayatı hep gülen tarafından algılıyorum ve hiçbir acının tek başına yalnızca üzüntü barındırmadığına inandığım için kolay ağlayamıyorum, ağlamam için o şeyin yalnız acı taşıdığına inanmam lazım. Rahatça gözyaşı dökebildiğim tek yer kamera önü'' dedi. Film 2023'ün ilk aylarında vizyona girecek.

Etiketler : Gerçek hayatta gözyaşı dökemem Ufuk Bayraktar Benim Babam Bir Kahraman
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