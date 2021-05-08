Genetik işine girdi

Bir dönemin mankeni Eylem Şenkal, spor psikoloğu oldu. Özel bir hastanede görev alan Şenkal, aynı zamanda genetik araştırma işine de girdiğini söyledi. Cambridge Üniversitesi ile işbirliği halinde olduklarını ifade eden Şenkal, salgınla birlikte insanların marka ve lüks tüketimin aksine sağlıklarına yatırım yaptıklarını söyledi. Nişantaşı'nda görüntülenen Şenkal, "Genetik testler sayesinde insanlar daha hastalanmadan, kendilerine nasıl yaşam planlayacaklarını, hangi takviyeleri alıp, ne şekil beslenip spor yapacaklarını öğrenecekler" dedi.

