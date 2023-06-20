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20 Haziran 2023 Salı 17:50:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 17:50:00

Gençlik sırrı iyimserlik

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Şevval Sam, gençlik sırrını verdi.

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, gençlik sırrını verdi. 49 yaşındaki Sam, "İyimser bir yapıya sahibim. Elbette hayatım güllük gülistanlık değil ama iyimser kalmaya çalışıyorum. 20'li yaşların sisli dönemine geri dönmeyi istemem ama kendi makineme iyi bakarak bu yaşlarda 20'li yaşların enerjisini yaşıyorum" dedi. Bir süredir reklamcı Can Topçuoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki söylentileri kabul eden Sam, birlikteliği hakkında detay vermekten kaçınıp mutlu olduğunu söyledi.

Etiketler : şevval sam oyuncu şarkıcı
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