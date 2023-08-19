Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor

Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor

Şarkıcı Selen Görgüzel, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Elindeki pet şişeyle dikkat çeken şarkıcı, "Bebeğini emziren arkadaşımdan sağdığım anne sütü... Doğal gerçek anne sütü. Bunların çabuk tüketilmesi gerekiyor. Enfeksiyona iyi geliyor" dedi. Daha önce de genç kalmak için vücuduna ayı kanı enjekte ettirmek istediğini açıklayan Görgüzel'in anne sütü formülü de şaşırttı.

