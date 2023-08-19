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19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:00:00

Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor

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Şarkıcı Selen Görgüzel, elindeki pet şişeyle dikkat çekti.

Şarkıcı Selen Görgüzel, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Elindeki pet şişeyle dikkat çeken şarkıcı, "Bebeğini emziren arkadaşımdan sağdığım anne sütü... Doğal gerçek anne sütü. Bunların çabuk tüketilmesi gerekiyor. Enfeksiyona iyi geliyor" dedi. Daha önce de genç kalmak için vücuduna ayı kanı enjekte ettirmek istediğini açıklayan Görgüzel'in anne sütü formülü de şaşırttı.

Etiketler : şarkıcı selen görgüzel anne sütü
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