VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
24 Ekim 2023 Salı 07:56:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 07:56:00

Gençlerin tiyatroya ilgisi var

ABONE OL

Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, genç neslin tiyatroya olan ilgisine hayran olduğunu söyledi.

Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, genç neslin tiyatroya olan ilgisine hayran olduğunu söyledi.

Şafak Sezer, Aslıhan Karalar, Erhan Yazıcıoğlu, Emre Kızılırmak, Sibel Demiralp ve Hayrettin gibi isimler, önceki akşam Etiler Hastanesi'nde gerçekleşen Prof. Dr. Alper Çelik'in 30. meslek yılını kutlamasına katıldı.

Gecede tiyatronun önemine dikkat çeken Yazıcıoğlu, "Özellikle son dönemde genç neslin tiyatroya ilgisine bayılıyorum. Muhsin Ertuğrul hocamızın bir lafı vardı. Gençlerden seyirci yetiştirin aktör değil demişti. Bu gerçek oluyor ve ben çok mutluyum. Dizi oyuncularımız da tiyatroya yönelsin. Harekete geçsinler" dedi.

Etiketler : Erhan Yazıcıoğlu Aslıhan Karalar Şafak Sezer
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var
Münasebetsiz bir gün!

Münasebetsiz bir gün!
Yapımcı olarak Cannes'da

Yapımcı olarak Cannes'da
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş
At üzerinde güzellik yarışması

At üzerinde güzellik yarışması
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın
Eleştirilere üzülmüyorum

Eleştirilere üzülmüyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX