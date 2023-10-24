Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, genç neslin tiyatroya olan ilgisine hayran olduğunu söyledi.

Şafak Sezer, Aslıhan Karalar, Erhan Yazıcıoğlu, Emre Kızılırmak, Sibel Demiralp ve Hayrettin gibi isimler, önceki akşam Etiler Hastanesi'nde gerçekleşen Prof. Dr. Alper Çelik'in 30. meslek yılını kutlamasına katıldı.

Gecede tiyatronun önemine dikkat çeken Yazıcıoğlu, "Özellikle son dönemde genç neslin tiyatroya ilgisine bayılıyorum. Muhsin Ertuğrul hocamızın bir lafı vardı. Gençlerden seyirci yetiştirin aktör değil demişti. Bu gerçek oluyor ve ben çok mutluyum. Dizi oyuncularımız da tiyatroya yönelsin. Harekete geçsinler" dedi.