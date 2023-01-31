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31 Ocak 2023 Salı 11:00:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 11:00:00

Gençlere 'kendin ol' tavsiyesi

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Şarkıcı Bengü, KKTC'de sahne aldı. Konser öncesi habercilerle bir araya gelen Bengü, gümüş rengi elbisesiyle göz kamaştırdı.

Şarkıcı Bengü, KKTC'de sahne aldı. Konser öncesi habercilerle bir araya gelen Bengü, gümüş rengi elbisesiyle göz kamaştırdı. Genç müzisyenlere tavsiyeler veren popçu, "Genç arkadaşlarıma, kendileri olmalarını tavsiye ederim. Ben her zaman öyle oldum. Ne hissedersem onu söyledim, kendime yakışan şarkıları seçtim" dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Bengü, dinleyenlere müzik ziyafeti çekti.

Etiketler : KKTC Şarkıcı Bengü Genç müzisyenler
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