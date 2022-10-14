Gençlere akıl hocalığı yapıyor

22 yıl boyunca Beyaz Show'u hazırlayan ve sunan Beyazıt Öztürk, ekranlara döneceği yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. Başka bir proje üzerinde çalıştıklarını belirten Öztürk, henüz tarihin netleşmediğini ifade etti. Son dönemde beğendiği komedyenler arasında İbrahim Selim, Uğur Aslan ve Doğu Demirkol olduğunu söyleyen Öztürk, ''Doğru yoldalar, zaten gençler sağ olsun beni arayıp fikrimi alıyorlar" dedi.





