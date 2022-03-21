Gençlerden 36 saat süren fikir maratonu

Fatih Belediyesi'nin düzenlediği, gençlerin fikir ve projeleriyle yarıştıkları İdeathon Fikir Maratonu 36 saat sürdü. 145 genç arasından Fatih Cebeci ve Hüseyin Anıl Akbaş'ın oluşturduğu Brothers grubu birinciliği kazanarak 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Ödül töreni, Topkapı Kütüphanesi'nde gerçekleşti.

