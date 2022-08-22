Genç oyunculara destek

Oyuncu Tamer Karadağlı bir yıllık anlaşma yaptığı çelik kapı firması için kameralar karşısına geçti. Oyuncunun reklam filminde geçen yıl Bodrum'da düzenlenen 'Sinemanın Kral Ve Kraliçesi Yarışması'nda birinci, olan Tutku Topaç ile Ferdi Sattı oynadı. Genç yetenekleri destekleyen Karadağlı, "İkisi de çok başarılı genç oyuncular. Onları tesadüfen laf olsun diye seçmedik. Başarılı bir iş çıkardık'' dedi.