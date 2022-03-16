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16 Mart 2022 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:16 Mart 2022 Çarşamba 11:30:00

Genç oyuncular karavanlarından çıkmıyor

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Erhan Yazıcıoğlu, oyuncu genç jenerasyonu eleştirdi. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle doktorunu ziyaret eden Yazıcıoğlu, ''Herkesi çok çalışkan görmüyorum, işlerini çok ciddiye aldıklarını düşünmüyorum, bazılarının biraz daha oyunculuğu ciddiye almaları gerekiyor, oyunculukta gözlemcilik çok önemlidir.

Erhan Yazıcıoğlu, oyuncu genç jenerasyonu eleştirdi. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle doktorunu ziyaret eden Yazıcıoğlu, ''Herkesi çok çalışkan görmüyorum, işlerini çok ciddiye aldıklarını düşünmüyorum, bazılarının biraz daha oyunculuğu ciddiye almaları gerekiyor, oyunculukta gözlemcilik çok önemlidir. Maalesef genç oyuncuların genelinde gözlemcilik yok, birçoğu karavandan bile çıkmıyor'' dedi. Yapımcıların sosyal medyada takipçisi çok olan isimlere rol verdiği iddialarına da yanıt veren Yazıcıoğlu, '"Ucuz işler yapılıyor, yapılanların sanatla da ilgisi yok, yapılanlar sadece kendilerinden söz ettirmek için... Ne yazık ki Dallas'a döndük'' dedi.

Etiketler : Genç oyuncular Erhan Yazıcıoğlu 14 Mart Tıp Bayramı
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