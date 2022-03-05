Genç kızlar için mankenlik yapacaklar
Aslı Bekiroğlu, Burcu Kara, Cansu Tosun, Ebru Şahin, Ezgi Eyüboğlu, Hazal Subaşı, Başak Gümülcinelioğlu ve Sinem Ünsal gibi ünlü isimler 'Geleceğin Güçlü Kadınları' projesi karşısında podyumda yürüyecek.
Aslı Bekiroğlu, Burcu Kara, Cansu Tosun, Ebru Şahin, Ezgi Eyüboğlu, Hazal Subaşı, Başak Gümülcinelioğlu ve Sinem Ünsal gibi ünlü isimler 'Geleceğin Güçlü Kadınları' projesi karşısında podyumda yürüyecek. Oyuncular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde genç kızların eğitimine destek olmak için mankenlik yapacak. Sunuculuğunu Çağla Şıkel'in üstleneceği etkinlikten elde edilecek gelir, Toplum Gönüllüleri Vakfı burs fonlarına aktarılacak.