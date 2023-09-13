Gemileri yakacak

Üç sezon boyunca Teşkilat dizisinde başrol oynayan Deniz Baysal, 'Ne Gemiler Yaktım' adlı dizide rol alacak. Kadın odaklı yapımda bir kız çocuğu annesi 'Yasemin' karakterini canlandıracak olan Baysal, projenin kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Baysal, "Çok farklı bir oyunculuk deneyimi olacak. Birçok yeni proje geldi ama senaryoyu okuduğum zaman beni en çok heyecanlandıran ve duygulandıran bu dizi oldu" dedi.

