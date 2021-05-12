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12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:30:00

Gelinlik provası

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Kendisi gibi oyuncu ve şarkıcı olan Oğuzhan Koç ile birliktelik yaşayan Demet Özdemir, gelinlikli fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı.

Kendisi gibi oyuncu ve şarkıcı olan Oğuzhan Koç ile birliktelik yaşayan Demet Özdemir, gelinlikli fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin final sahnesinde gelinlikle görüntülenen Özdemir, takipçilerini heyecanlandırdı. Oğuzhan Koç ile evleneceklerine kesin gözüyle bakılan Özdemir'in görüntüleri 'düğün provası' şeklinde yorumlandı.

Etiketler : demet özdemir oğuzhan koç doğduğun ev kaderindir
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