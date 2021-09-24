Gelinliğin üstüne maytap düştü

Ünlü şef Arda Türkmen, bir süredir birlikte olduğu Melodi Elbirliler ile evlendi. Fenomen Sibil Çetinkaya, gelin ve damadı maytapla karşılamak isterken talihsiz bir olay yaşadı. Elindeki maytabı gelinliğin üstüne düşüren Çetinkaya, gelinlik yanmadan maytabı aldı. Bir anlık dalgınlığından dolayı çığlık çığlığa gelinin peşinden koşan Çetinkaya, o anları Instagram hesabından paylaşarak "Az önce hayatımın en büyük kazasını yapmak üzereydim. Bittim ben" yazdı.