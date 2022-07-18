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18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:30:00

Gelinliği 16 bin TL

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Geçtiğimiz gün Serkan Çayoğlu'yla evlenen oyuncu Özge Gürel, 2 ayrı gelinlik giydi.

Geçtiğimiz gün Serkan Çayoğlu'yla evlenen oyuncu Özge Gürel, 2 ayrı gelinlik giydi. Gürel'in Begüm Salihoğlu imzalı gelinliğin fiyatının 16 bin TL olduğu ortaya çıktı. 7 yıl aradan sonra Almanya'da evlenen çit, 13 Ağustos'ta da İtalya'nın Verona kentinde düğün yapacak. Resmi nikahtan sonra düğün eğlencesini İtalya'da yapmak için kolları sıvayan çift, düğün yeri olarak Romeo ve Juliet'in şehri olarak bilinen Verona'da romantik bir kaleyi seçti.

Etiketler : Gelinliği 16 bin TL Serkan Çayoğlu Özge Gürel
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